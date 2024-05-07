俄羅斯汽車市場分析機構Autostat表示，4月份俄羅斯進口的乘用新車當中，94％來自中國。與此同時，所有中國汽車品牌3月份的銷量均較2月份有所增長。
俄羅斯衛星通訊社報導，4月份，俄羅斯共進口乘用新車5萬7812輛。
4月份，俄羅斯二手車進口當中，中國車的佔比從1月份的不足1％增至3.3％。俄羅斯二手車進口主要來自日本（佔比66％）和韓國（佔比13.4％）。
此外，Autostat指出，根據4月份的結果，所有中國汽車品牌3月份的銷量均較2月份有所增長。
共有9個中國汽車品牌進入大眾細分市場銷量前15名。銷量排名第二的哈弗增長了1.1倍（1萬4586輛），排名第三的奇瑞增長了38.9％（1萬2867輛），排名第四的吉利增長了61.5％（1萬1479輛）。
4月俄羅斯大眾細分市場各品牌銷量達12萬1459輛，較2023年4月增長76.8％。中國汽車在銷量方面的佔比為53％。
西方國家和日本在制裁框架下禁止向俄羅斯出口某一些汽車。長期以來一直是俄羅斯汽車主要供應國的日本，自2023年8月起禁止向俄羅斯出口發動機排量超過1.9升的汽車以及所有混合動力和純電動汽車。
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