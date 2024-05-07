北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌於2022年9月30日，以每桌1萬元的價格，舉辦餐會邀約同區25位里長、選民，替後來高票落選的大安、文山區市議員候選人高揚凱助選，台北地檢署依違反公職人員選罷賄選罪，將蕭男與和高男競選總部副主委周銘鴻2人起訴。台北地院認為，該餐會價格和里長聯誼會先前餐會一樣，不具對價的不正利益，也未改變在場里長投票意向，判2人無罪。可上訴。

至於高揚凱部分，檢方認定餐會是蕭、周2人所辦，高男並不知情，僅到場尋求支持，因此不起訴。

檢方調查，2022年9月中旬，周男因知悉蕭男為大安區里長聯誼會會長，因此2人商議雙方各出一半，以每桌1萬、席開5桌的方式，藉口舉辦大安區里長聯誼會名義，於同月30日替高男舉辦餐敘助選，並由蕭男出面邀約共25位大安區里長及選民參加。

當天晚間7時39分，高揚凱穿著競選背心到場，由蕭、周逐桌引薦，席間並多次高呼當選、加油等口號，向在場人士尋求支持。事後周男於10月中旬前往蕭男里長辦公室，交付2萬元餐費給蕭。

法院調查，實際到場的里長共21人，高揚凱到場後有說「拜託、拜託、請支持新人」等語，使在場里長知道餐會是「選舉飯」，是為了支持高揚凱而辦。

法院認為，尚難以認定該餐會是具有對價關係的不正利益，因為餐會的價格與里長聯誼會先前舉辦的餐敘一樣，且到場里長皆證稱未因此改變投票意向，是基於禮貌才回應高，因此認定不構成賄選要件，判蕭、周2人無罪。