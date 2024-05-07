新北市警察局公關室主任黃碩傑日前疑因向無黨籍原住民議員馬見打招呼被忽略，揚言「要找人弄他」被傳到馬見耳裡，讓馬見既生氣又難過，向新北市府反映。新北市長侯友宜今（7）日被問及此事，表示該處分就處分，面對所有議員都要給予尊重，府會關係一定要更和諧。

侯友宜今天針對此事，表示同仁在對外公開的發言如果有不當之處，警察局會去查處，「該處分就處分，我希望我們面對所有的議員我們都要給予尊重，所以我們自己同仁的言行舉止一定要有分寸，而且大家彼此之間府會關係一定要更和諧」。

馬見還原事發經過，表示他沒聽到這句話、也聽不懂台語，是聽到別人說「要找人給我弄（台語）」，經過他人轉述才知道是這意思。他認為這樣的言行不妥，「沒有任何人應該受到這樣脅迫，特別你是公務人員，打不打招呼我不在意，也不知道為何會傳出這樣的事情」。

馬見澄清，他先前與黃碩傑沒私交也沒恩怨，認為公務人員面對監督者多少會有情緒反應，但這是偶發事件，認為情緒性發言對他來說是脅迫性言語。

「除了生氣也是難過，難過公務員怎麼會有這樣言論去挑戰民主，也害怕對方交友是否廣泛」，馬見說，他不在乎公務人員討厭不討厭他，只在乎公務人員有沒有把事情做好就好，笑稱以後會看到任何人都會很認真、很用力、很熱情的打招呼。