屏東縣議員張振亮去年11月10日遞補任職，不料不到半年，因涉賄選罪二審遭判有期徒刑8月、褫奪公權3年，即日起遭停權，雖還有議員身分可領助理費、研究費，但不得出席會議、不能領出國考察費等，對此，張振亮稍早回應稱，尚未收到判決訊息，但會上訴到底。

張振亮為民進黨籍，是前九如鄉長，2022年投入屏縣議員選舉，結果為第二選區落選頭，直至前議員吳亮慶遭判當選無效後，去年11月10日遞補任職，而他在選舉期間涉嫌買票賄選的官司，一審法官也在去年10月判定無罪。

不料，該案經二審法官審結後大逆轉，改判張振亮有期徒刑8月、褫奪公權3年，對此，張振亮稍早接受媒體訪問時有點錯愕。他說，他不清楚狀況，也還沒收到判決文件，但會上訴到底，並認為判決不公。

縣府民政處表示，該案已違反選罷法第99條，而依117條規定，張振亮即日起停止行使議員權，不得出席臨時會、定期會，也不能領出國考察費、出席費等，但還是可以領助理費、研究費，若下一審判無罪會停止停權，若有罪定讞將解職。