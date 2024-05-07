藝人陳詩詩擁有姣好外貌及傲人魔鬼身材，過去PO出穿著黑色絲襪照爆紅，被封為「籃球黑絲女神」，常透過社群分享私下日常的她，日前PO出到戶政事務所辦事的限動，竟被粉絲誤以為要登記結婚，引起一波「退追潮」，對此，她急忙作出解釋。

陳詩詩PO出到戶政事務所的限動，被大批粉絲誤以為要登記閃婚，對此，陳詩詩表示沒想到會引起誤會，還收到許多恭喜她的私訊，她解釋到戶政事務所並非就是要結婚，更何況感情狀態是單身，接著還原真相是去改名為「陳心妍」，她表示相當感謝父親過去幫她的舊名「雨詩」，自己也相當珍惜，如今決定改名，讓她強調需要蠻大的勇氣，畢竟名字代表的是成長歷練，如今選擇跟過去告別，讓生活重新開始，不忘提醒自己「勿忘初心」。

真相曝光後，只見粉絲湧入留言：「期待妳下次去戶政事務所是真的登記」、「改名真的要有勇氣...因為後續會很多資料都要處理」、「改名後會遇到對的人，邁入人生下個階段」，對於被問及：「雨詩很好聽啊又詩情，為啥要改名啊」，她則回覆對方：「心妍不好聽嗎」。

陳心妍(陳詩詩)有「籃球黑絲女神」的封號。（圖／陳心妍提供）

陳心妍(陳詩詩)被粉絲誤以為要登記閃婚，引起一波「退追潮」。（圖／陳心妍提供）

陳心妍不僅曾上過《國光幫幫忙》、《小明星大跟班》和《小姐不熙娣》等節目，還擁有美容乙級證照和廣告設計證照，年僅25歲的她，目前在龍宇眉藝擔任技術總監職位，輔導學生一技之長的技能，並且培育獨當一面的講師，過去多次帶學生遠赴韓國比賽，都順利抱回冠軍獎盃，如今除了美容業，陳心妍會趁空檔接活動及業配，身為部落客的她還不時會分享美食、景點和穿搭。