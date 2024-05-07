員警現場查獲現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

員警現場查獲現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗公館鄉60歲汪姓男子，日前在網路上點選廣告連結，加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，汪男一時心動信以為真，取款50餘萬元要跟車手面交，所幸遇到執勤員警即時攔阻，保住辛苦錢，也當場將26歲許姓車手逮捕到案。

苗栗警分局7日指出，公館福基聯合所警員陳柏均、楊𣿰彰6日14時許執服勤務中，在公館鄉某超商內發現汪男在提款機取款後，走向停在超商外的自小客等候，並見汪男上車開始填寫文件，執勤員警直覺異常便上前盤查。

員警盤查過程，汪男當下還幫忙圓謊，直說「我沒有領錢啊！就寫資料而已！」，經員警一番試探後，車內許姓駕駛許男坦承為取款車手，並坦承欲前來取款50萬元，員警現場查獲現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。