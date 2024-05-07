英國航空（BRITISH Airways）的一位副機長透露，他喜歡飛越義大利北部維洛納（Verona），維洛納不僅有心曠神怡的美景，且航班票價僅為44英鎊（台幣1789元），其他機組人員也透露喜歡的目的地，供旅客參考。

《太陽報》報導，一名叫克拉波維奇（Chrapowicki）在英國航空擔任副機長，他說喜歡飛往維洛納，因為可以看到瑞士阿爾卑斯山的景色。其實，飛越瑞士阿爾卑斯山的最佳方式之一是飛往維洛納。這裡不但被稱為「迷你威尼斯」，相當適合步行，遊客也不多。

維洛納因曾經是莎士比亞戲劇《羅密歐與茱麗葉》的拍攝地點而聞名，這裡有一棟14世紀的房屋，據說是「茱麗葉之家」。更令人震驚的是，英國航空飛往維洛納的航班只需要台幣1789元。

其他英國航空的機組人員也分享他們最愛的目的地，駕駛波音777的機長安德森（Karen Anderson）表示：「里約熱內盧是世界上最好的降落地點之一。那裡的風景絕對令人嘆為觀止，美麗的海灘（最著名的科帕卡瓦納海灘）、山峰和世界上最大的城市森林。」

高級副駕駛哈德利（Steven Hadley）則表示：「對我來說，鳳凰城是一個首選目的地，它不僅提供了獲得曬到溫暖冬季陽光的機會，而且徒步旅行和風景也無可匹敵。」

機長戴思（Marjolein van Deth）在英國航空公司工作了17年，儘管她同時飛過「短途和長途」航班，但最令她難忘的目的地就是倫敦，她說飛機降落在希思路機場（Heathrow Airport）的西跑道上，無論是白天還是夜晚，所有燈光都亮起來的時候，非常美麗。