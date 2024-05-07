法國華裔邱姓男子，去年2月酒後駕駛特斯拉，失控衝入對向車道撞擊路樹，導致副駕陳男死亡。士林地院審結，依過失致死罪判處有期徒刑8月。邱現已賠償949萬餘元，但死者妻子陳女，認為邱男給付犯罪被害人保護協會捐款，竟然稱「怕忘記」，擅自改為一次給付3萬6000元，陳女稱

不是金錢多寡，而是邱男藉錢擺平事端的心態，法官認為，邱男未展現思過之誠，不予宣告緩刑。

月收入30萬的邱男，擁有資安背景，返台創立公司，去年2月9日深夜在內湖辦公室飲酒，與同事炫耀電動車性能，提議由他駕駛特斯拉Model 3上路體驗，車上載著陳姓女員工的先生，以及另外2人，行經道路縮減車道，為閃躲一旁車輛衝撞路樹，特斯拉車頭全毀，副駕座陳男經送醫搶救，4月30日宣告死亡。

案發後，陳男坦承犯行，極力彌補過錯，與陳母達成500萬元和解，並支付頭款400萬，另外，賠償喪葬費、慰問金、遺子教育基金，捐款犯罪被害人保護協會，累計達549萬8688元，其中以死者名義捐款3萬6000元給犯保協會，須按月給付，為期1年，但邱男聲稱，擔心每月給付，可能會忘記，擅自改為一次給付。

此舉觸怒的陳妻，她告訴法官，要求賠償並非在於金錢的多寡，而是讓邱男毋忘己過、警惕自身，邱男卻自行加總，一次性捐款而敷衍交差，與她希望邱男時時刻刻謹惕的初衷不同，更質問邱男「有何資格忘記！」法官考量，邱男未能依陳妻的叮囑，取得諒解，考量國民之法律情感，不予宣告緩刑。

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