中國國家主席習近平當地時間7日在塞爾維亞《政治報》撰文表示，無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴，願透過這次訪問，與塞方一道努力，發揚光大中塞鐵桿友誼。中塞要深化和拓展全面戰略夥伴關係，加強在聯合國等國際組織中的協調和配合，共建新時代中塞命運共同體。

大陸央視新聞報導，習近平以《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》為題發表署名文章。

習近平指出，這是我擔任中華人民共和國主席以來第二次踏上塞爾維亞這片美麗傳奇的土地。中國和塞爾維亞相距遙遠，但兩國人民始終心手相連。無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴。

習近平稱，中塞堅持互尊互信，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程；堅持互幫互助，雪中送炭的兄弟情誼彌足珍貴；堅持互學互鑒，積極開展治國理政經驗交流。中塞的鐵桿友誼歷久彌堅，樹立國家和人民交往的典範。

習近平強調，中塞長期友好交往和互利合作充分表明，兩國關係不斷深化發展順應歷史潮流，符合人民根本利益，有利於雙方共同進步。我願透過這次訪問，與塞方一道努力，發揚光大中塞鐵桿友誼，用實實在在的行動，更好造福兩國人民，促進世界和平和發展，共同推動構建人類命運共同體。

習近平說，中塞要始終做真誠相待的好朋友，深化和拓展全面戰略夥伴關係。要始終做合作共贏的好夥伴，共用發展機遇，共創美好未來。要始終做促進公平正義的好榜樣，加強在聯合國等國際組織中的協調和配合。要始終做民心相通的好知音，打造立體多元的人文交流和地方合作格局，讓中塞友好薪火相傳。

習近平指出，我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前行。中國願與塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體。