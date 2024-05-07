一名39歲人妻在社群抱怨，和45歲老公已經長達8個月沒有性生活，她之前曾反映，沒想到老公竟回「鄰居有養狗，可以找那隻狗」，原PO不想為了性事吵架，只好摸摸鼻子裝沒事。她說最近試著約老公，但一直沒有下文，對方後來才坦承有勃起障礙，原PO忍不住大嘆「沒有性的婚姻真的很空虛」。

一名女網友在Dcard發文表示，之前和老公至少1到2個月會愛愛一次，但目前已經長達8個月沒有性生活，她曾向老公抱怨「太少」，沒想到老公竟笑著回說「社區鄰居有養狗，可以找那隻狗」，原PO聽了難過又生氣，卻只能裝沒事。

人妻表示，這幾個月常常約老公，卻一直沒有下文，後來對方才坦承有勃起障礙，她強硬幫老公掛泌尿科，結果老公卻惱羞成怒，原PO無奈說「真心覺得結婚還是不要找年紀大很多的男人，觀念可以溝通，但身體卻很誠實。」

網友看完全暴怒，認為原PO老公要她「找狗」太惡劣，超級侮辱人，「他是多蠢才會開這種玩笑」、「我到底看了什麼？」也有不少人妻跳出來，稱45歲以上的老公還是很健康，性方面沒什麼問題，不是所有上了年紀的男人都有性功能障礙。