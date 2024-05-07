私法人無居住需求，內政部去年7月平均地權條例修法，管制私法人購買住宅採「許可制」，規定私法人購買住宅須經許可用途共有六種，包括宿舍、供居住使用之出租經營、實施都更危老或合建、衛生福利機構場所、合作社購買供社員共同使用，以及內政部公告之用途。

不過，新制上路逾10個月，卻不斷出現公司以購買員工宿舍為名義買豪宅。日前民眾黨立委黃國昌指出，平安寰宇投資股份有限公司只有1名員工，卻花2.3億買下90坪的西華富邦；而旭昌興企業有限公司名義花 5.6億買下第9戶文華苑，作為6人公司的宿舍等，有違平權修法的精神。

早在去年11月地政司證實「平安寰宇投資股份有限公司」經核准購入「西華富邦」一案時，就已引發市場關注，但因政府資訊公開法、不得公開法人經營事業內容為由，無法公開其核准用途。對此，內政部長林右昌認為，不應准許這些案件，並嚴正表示，地政司正在修正許可辦法，將遏止再發生鑽漏洞之情事。

地政司說明，未來法人購屋將以「成屋」為原則，主因考量預售屋無法立即提供公司作為宿舍使用，但公司若有大量遷廠需求，但廠房尚未建置完成、或配合私法人營運需求規劃期程，有買受新建成屋或預售屋者，則可例外依個案需求，准許購買預售屋，以符實際情形。

內政部表示，未來在私法人購買宿舍時將設下2大條件，一、私法人不得購買「豪宅」（按央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定之「高價住宅」金額為標準），也就是說，法人限購北市7,000萬內、新北6,000萬內、其他地區4,000萬內房屋，二、公司必須成立超過1年，且公司員工人數至少5人（近12個月平均月投保人數要在每月最低5人以上）。

另外，針對私法人申請「供居住使用之出租經營」需求購屋時，地政司也增訂新規，經許可之房屋應併同辦理所有權移轉登記，以避免私法人規避「戶數限制」，例如申請買受五戶，經許可後僅登記一戶之情形。

內政部表示，為落實居住正義、解決現行實務執行時所產生爭議，有即刻透過修正規定之急迫性，故此縮短預告期間為15日，以落實私法人購買住宅許可制立法意旨，健全不動產交易市場。