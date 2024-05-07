網路曾流傳穿鋼圈內衣、愛吃雞脖容易得乳癌，外科醫師陳榮堅表示，所有癌症都不是傳染，都是自己細胞變異而來，穿內衣、愛吃雞脖，都不會造成乳癌，過去曾收治一名40 歲女性乳癌患者，懷疑自己罹癌與不愛穿內衣有關，但他推測是因為「壓力」所致。

陳榮堅上「健康晚點名」節目中暢談坊間流傳的乳癌4大迷思，並一一破解如下。

■迷思一：穿鋼圈內衣容易得乳癌？─穿什麼內衣都一樣，不會導致乳癌，所有癌症都是自己細胞變異而來，臨床上有收治因鋼圈內衣造成乳房疼痛求診的個案，這是因鋼圈壓迫，導致血管、淋巴循環不良，但不會造成乳癌。

■迷思二：使用止汗劑易得乳癌？─沒有使用止汗劑會造成乳癌的實證，若要說會罹癌，也許腋下反覆除毛發炎，20、30年後，或許、有可能增加一點點皮膚癌的機會。

■迷思三：吃雞脖、雞翅等荷爾蒙高的食物會得乳癌？─荷爾蒙要致癌，除非是非常大量，偶爾吃雞脖、雞翅，不會因此罹患乳癌，除非是有人下毒。

■迷思四：使用鐵氟龍不沾鍋會得乳癌？─不沾鍋用久了，不慎吃了掉落的塗層，可能導致重金屬沉積，造成肝腎負擔，但對引發任何癌症，都沒有證據。

陳榮堅並在個人部落格中分享，曾收治一位 40 歲的女子，摸到乳房有硬塊，確診為乳癌第2期，後來就接受手術開始治療，但女子百思不得其解，為什麼自己會得乳癌？

女子稱自己沒有家族遺傳，28 歲就生第一胎，不菸不酒、生活作息都正常，她想會不會是因為自己很少穿胸罩，才會得了乳癌？但陳榮堅指，罹患乳癌跟有沒有穿內衣一點關係都沒有。

陳榮堅指，認真來說，或許這位女子罹患乳癌的原因是與「壓力」有關，現在也越來越多研究在探討「壓力與癌症的發生及復發有關」，所以適度的排解壓力是一件很重要的事。