國民黨立委黃健豪。（本報資料照片）

立法院8日將邀請國立故宮博物院長蕭宗煌備詢，然國民黨立委黃健豪再接獲投訴，直指故宮北院、南院皆出大包。故宮北院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，然竟被鏡頭拍到，兩館人員在毫無保護措施的翠玉白菜旁簽文件，紙筆距離國寶僅不到3公分；另外南院更在日前發生清潔人員隨意進出庫房等狀況。黃健豪痛批，民進黨執政後，在去中國化的政策指導下，他們對於古文物非常不珍惜，小至翠玉白菜點交，大致庫房管理都出了很大問題。

國立故宮博物院與台南市美術館合作展出故宮〈清 翠玉白菜〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉等15件人氣國寶，展覽於3月10日落幕。黃健豪表示，3月12日南美館在臉書PO出照片紀錄展覽花絮，然其中一張照片，是兩館人員在簽收點交翠玉白菜，但是細看照片，兩人竟直接在翠玉白菜旁簽收，翠玉白菜在毫無玻璃隔板的狀況下，與紙筆僅不到3公分距離，之後更被網友轉載到臉書靠北藝術粉專。照片被轉載後，南美館緊急在臉書撤下相關照片。

黃健豪再說，荒唐情況不只一遭，故宮南院日前更發生外包清潔人員，隨意進出庫房的情形，黃健豪質疑，庫房內都是國寶等級收藏品，庫房照理應該門禁森嚴，需要特定層級人士才能進出，現在就連外包廠商的清潔人員都可以自由進出，根本視國寶於無物。

黃健豪痛批，故宮這種等級的博物館，不管是保存文物或是行政程序，都應有嚴謹程序，但在民進黨執政後，在去中國化的政策指導下，他們對於古文物非常不珍惜，小至翠玉白菜點交，大至庫房管理都出了很大問題。黃健豪要求，故宮要針對外部人員隨意進入庫房，提出檢討報告，包含何時發現有外人進出庫房？距事發多久；事發後有無盤點、清查、檢驗庫房文物；相關懲處名單都應該提供給立法院。

黃健豪說，故宮100活動在即，但是現在就連最簡單的行政管理都做不好，按照現在的行政作為，他對故宮100抱持悲觀想法，這麼重要的博物館在民進黨政府手上，去中國化導致他們無法理解文物的價值，當然也沒辦法展現故宮100的價值。

另外網上也外傳行政院各部會新任首長圖，正式公布加上報派人選，目前僅剩故宮院長沒有消息，黃健豪認為，蕭宗煌若認為自己是文化人、藝術家，希望他負起藝術的責任，但他若不想對藝術負責，只對政治負責的話，就拜託他另謀高就。