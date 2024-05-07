立法院司法及法制委員會昨續審國會改革法案，過程中民進黨總召柯建銘失言，脫口說出「4月3日老天有眼發生大地震，是老天要救台灣的民主」等言論引發爭議。對此國民黨立院黨團總召傅崐萁直言，「從昨天案發到現在24小時，賴清德神隱到那裡去？」他更代表災區發出尋人啟事，賴清德到底在哪裡？難道柯建銘無意間說出真心話？

傅崐萁表示，地震在花東地區發生，迫切希望0403重建條例儘速通過，才能將經費實際用在災民身上，在大災難後，台灣在全世界形象非常好，台灣最美麗風景是人，而國家的元首賴清德看到柯建銘踐踏災民，啃食人血饅頭，到底賴清德要成為台灣家長，更是執政黨黨主席，從昨天案發到現在24小時，賴清德你神隱到那裡去？

傅崐萁指出，執政黨主席賴清德24小時躲在哪，是否該出來用負責任勇氣面對國人，對於腐敗國會黨團，要如何處置應該對全國國人講清楚說明；民進黨是否離民意遙遠，經過3屆連任，貪污腐敗橫行，誠如柯建銘說，要擋下國會改革5法，國民黨把民進黨黨版拿出來，盡快通過，這不是民進黨初衷嗎？

傅崐萁表示，竟然表達大地震是天佑台灣，無法想像如此腐敗無下限，賴清德選擇神隱、龜縮到現在，他不僅要代表災區發出尋人啟事，賴清德到底在哪裡？難道柯建銘無意間說出真心話？喊話應進快通過災後重建條例。

傅崐萁認為，把柯建銘送紀律委員會是緩兵之際，現在立法院紀律委員會８席清一色都是民進黨，這事情不能私了解決，這關係到公眾議題、災民，國家元首對台灣人民用什麼心情，賴清德不可以迴避，不能神隱。