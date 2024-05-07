綠寶石寵物公園有寬廣的草坪及設施，可供毛小孩放風跑跳。（高灘處提供）

位於永和的綠寶石寵物公園面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。為提供更友善的服務，新北市高灘地工程管理處克服困難，於寵物公園入口旁增加自來水水龍頭，方便毛寶貝放風返家時可清潔腳上髒汙，乾乾淨淨回家。

綠寶石寵物公園新設水龍頭，溜狗清潔很便利。（高灘處提供）

為營造友善寵物的河濱空間，高灘處自2009年起陸續打造新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重龍門、浮洲及新莊等7座寵物公園，不斷的精進寵物公園各項設施，讓毛爸毛媽們溜毛小孩更友善便利。

高灘處長張修銘表示，永和綠寶石寵物公園周邊擁有60萬人口，緊臨廣大停車場，設備相當完善，不少台北市民眾也驅車前來溜毛小孩。近來不少民眾反應希望提供乾淨用水讓寵物於返家前可沖腳，也可以提供寵物臨時性飲水，礙於河川區域限制，申請及拉設自來水管相當不容易，高灘處克服困難將於寵物公園入口處增設沖洗設施，滿足民眾的期望。

張修銘補充，高灘處後續以綠寶石寵物公園為經驗，讓其他6座寵物公園逐步拉設自來水源。呼籲大家在寵物公園內，毛小孩可不受鏈繩限制，自由自在地盡情奔跑，但攜帶寵物出入公共場所時，仍應依寵物體型及種類使用鏈繩或其他適當的防護措施，避免與其他民眾產生衝突，才能玩得開心又放心。

家裡有2個毛寶貝的周小姐表示，時常開車帶愛犬來綠寶石寵物公園遛狗，狗狗於草地奔跑後腳底多少會沾染些土壤及髒汙，為確保乾淨衛生，先前來寵物公園皆自備寶特瓶水沖洗，也有些愛心人士於入口處準備水桶方便清潔，如今高灘處於公園入口新設2組水龍頭，方便寵物離開時清潔，令人感到十分貼心。