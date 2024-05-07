金門一名家住金城鎮南門里獨居且較需照顧的老榮民楊阿嬤，日前深夜突感身體劇烈疼痛不止，撥打電話求助鄰託人黃子芸告知情況，黃女在第一時間通知榮服處服務體系人員，立即趕往楊阿嬤家中關切。經眾人評估確認長輩應馬上就醫為宜，即致電110呼叫救護車支援，黃女亦隨車陪同前往金門醫院急診，並主動留院照顧老人家一整夜。後經連繫在台家屬後，翌日幫忙長輩購買機票赴台，由子女接手後續照顧事宜，成功化解一場危機。

金門縣榮服處指出，黃姓鄰託人是資深榮欣志工，生性樂觀、為人隨和、心腸柔軟，平日對住家附近的年邁獨居長者就很關照，對社區的事務也是熱心參與。在應允成為該處較需照顧榮民楊阿嬤的鄰託人後，除經常前往關懷長輩生活及健康狀況，並鼓勵老人家走出家門與鄰居互動，避免因為長期孤獨成為失智症高風險族群，且有效預防意外事件發生機率，可謂貢獻良多，令人欽佩。

金門縣榮服處長游文勇表示，這是一個充滿正能量的成功案例，並發揮「遠親不如近鄰」的最佳詮釋，衷心感謝黃姓鄰託人不負所託，在長輩最需要幫助的時候，本著人飢己飢、人溺己溺的精神，無私無悔的付出愛心與熱忱，協助老人家化解危機，也讓輔導會這項鄰託人的政策指導，開出甜美溫馨的果實。