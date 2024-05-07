佛光山北港分會與雲林縣北港朝天宮7日在朝天宮廟埕，舉辦「慶祝佛誕節暨母親節浴佛祈福活動」，由佛光山雲林講堂住持慧得法師、朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，朝天宮為佛道合一寺廟，星雲大師曾為朝天宮寫媽祖紀念歌詞，雙方淵源深厚，希望藉由浴佛活動，共同為台灣祈福。

浴佛祈福活動由慧得法師誦念經文、蔡咏鍀率朝天宮董監事與會，隨後開放信眾以吉祥水灌沐佛像，現場並有甘露水、壽桃與眾人結緣分享。朝天宮去年首度與佛光山攜手舉辦浴佛活動，反應熱烈，今年再次舉辦，吸引不少信眾前來參與，這幾天還有車輛移動式的雲水浴佛活動，民眾可隨緣參與。

蔡咏鍀表示，樹璧和尚從大陸福建湄洲迎請媽祖來到北港，駐地建廟後保佑信眾，香火日盛，才有今日的朝天宮，目前廟內仍有佛教臨濟宗僧侶擔任法師。星雲大師40餘年前應朝天宮董事長郭慶文為媽祖寫歌，2006年完成媽祖紀念歌詞相贈，雙方淵源深厚，希望藉由浴佛活動，持續進行交流。

佛光山北港第1分會會長陳永鴻說，星雲大師對媽祖慈悲濟世精神非常讚揚，多次與朝天宮進行交流，希望佛道共同為眾生祈福。浴佛活動以吉祥水為佛祖淨身，其實更是淨化自己的身心靈，過程中播放浴佛偈，同時宣揚星雲大師「說好話、做好事、存好心」理念，讓社會更祥和。

信眾指出，朝天宮為媽祖信仰重鎮，佛光山是台灣佛教4大名山之一，2大宗教團體都以教化人心、勸人為善為宗旨，擁有許多信眾，攜手舉辦浴佛活動意義非凡，希望日後能持續擴大辦理，讓更多人投入修行自己、幫助他人的行列，共同打造更安居樂業的台灣。

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