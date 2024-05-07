00940預估新增24檔成分股名單

00940（元大台灣價值高息ETF）大換股，周五（10日）將宣布新成分股名單，據富邦投顧預測，新納、剔除成分股各有24檔，「可能」入選個股包括永信建、華南金、長榮航等殖利率逾5%，而外界關注的長榮、漢唐殖利率雖超過5%，卻可能面臨汰換的命運。

富邦投顧彙整至4月30日資料顯示，00940將出現24檔新成分股，依殖利率高低進行排序（見表格），分別為永信建、華南金、長榮航、榮剛、至上、長榮鋼、國產、玉山金、天鈺、中華車、南寶、台灣大、華立、台表科、長榮航太、華碩、遠傳、京鼎、崇越、中華電、聯強、兆豐金、健鼎、元大金。

而被除名的24檔成分股、依殖利率高低如下：長榮、漢唐、亞翔、世界、統一、廣達、神達、大聯大、可成、智易、中磊、巨大、佳世達、上海商銀、神基、寶成、聯陽、矽創、光洋科、瀚宇博、南茂、耕興、中碳、合勤控。

PTT網友看到長榮海運恐遭剔除，直呼不合理「長榮根本還沒除息 要踢是買來心酸的嗎」、「說真的940要不是長榮海撐著 上次回檔千點應該8字頭」、「長榮再差也是五趴 要也是先踢別人吧」、「原來長榮航最近在漲這個」、「長榮最多調降吧 但賣壓也不少就是」。

元大投信將於5月10日公布00940的50檔新成分股名單，需5個交易日完成新股調整，5月17日為更動生效日。