為扶助經濟不利學生順利完成學業，板信商業銀行與致理科技大學今（7）日簽署助學合作備忘錄，板信商銀捐款60萬元給致理科大，幫助經濟不利學子購買教科書及報名考證照，助其完成學業，並順利進入職場工作。

板信商銀總經理徐樹人與致理科大校長陳珠龍今日共同簽署合作備忘錄，隨後舉行捐贈儀式。徐樹人表示，此次捐助除了幫助學生，善盡社會責任外，更進一步顯示出板信商銀的企業經營理念，吸引更多優秀人才在該企業一展長才。

徐樹人說，透過備忘錄的簽訂，提供獎助學金，希望照顧經濟不利學生，以學習取代工讀的輔導機制，使他們得以兼顧課業與生活所需，也希望可以藉由此扶助機制，使同學們往後踏入職場，自己有了能力後，也可以幫助他人。

陳珠龍表示，雙方長期都是友好合作夥伴關係，板信商銀提供實習及就業機會，讓致理畢業生得以幸福就業，近3年來提供80個職缺機會，包含畢業生入職者，目前總計有近200位的致理校友在板信商銀成長發展。非常感謝板信商銀善盡社會責任，讓致理許多經濟不利的學生因此受惠。