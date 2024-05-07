基隆市公益青年電動機車方案將推出3.0版本，相較已有7200人申請的2.0方案，新版本將僅針對車價提供補助。（張志康攝）

基隆市長謝國樑7日表示，基隆市公益青年電動機車方案將推出3.0版本，相較已有7200人申請的2.0方案，新版本將僅針對車價提供補助。（張志康攝）

基隆市政府推動公益青年就業電動機車補助計畫，繼今年3月推出2.0方案，擴大申請民眾的範圍後，接獲不少民眾的申請。基隆市政府也將推出3.0方案，回歸原本購置電動機車補助模式，不限制廠牌及車型。基隆市長謝國樑7日表示，3.0方案最高可能補助6萬元，但民眾要自行支付電池資費，市府不會提供補助；若議會追加預算能夠順利通過，最快將自7月起提供民眾申請。

基隆市政府去年10月開始推動電動機車補助計畫，但初期申請的民眾不多，截至今年3月，僅有不到100名民眾提出申請，多位基隆市議員痛批市府預算執行不力。

3月底市府放寬民眾申請的條件，年滿20歲到45歲的民眾都可以提出申請，若同步汰舊換新，還會有額外1萬元獎勵金，且原本要求的公益服務時數，也自原本的強制改為鼓勵性質；另外，電池資費的選擇也變多。環保局長馬仲豪表示，截至目前為止已有超過7200名民眾提出申請。

基隆市長謝國樑7日上午受訪時表示，基隆市政府將在5月中的市議會定期會中，提出青年電動機車補助3.0方案的追加預算議案，若獲議會通過，3.0方案最快將於7月初開始實施。

謝國樑指出，今年3月市府推出2.0方案以來，已經獲得許多民眾的好評，但部分民眾仍然認為可以選擇的電動機車有限，希望進一步放寬限制。為此，市府透過3.0方案，提供這些民眾能夠採購心儀的電動機車，當然也包括Gogoro在內，市府對此樂觀其成。

謝國樑強調，電動機車的3.0方案市府將純粹針對車價進行一次性的補助，且不會讓民眾重複申請2.0版及3.0版，民眾僅能擇一申請。他強調，與2.0版最大的差異在於3.0方案不針對電池資費進行補貼，民眾要針對自己的需求選擇不同的方案。若議會順利通過市府的追加預算，市府最快將於7月1日起開放民眾申請。

至於補助的金額，謝國樑透露應該會在新台幣5萬元以上、6萬元以內，因此他強調2.0方案還提供民眾電池資費的補貼，相較之下更能夠有效減輕民眾實際用車的負擔。後續市府也會持續針對2.0方案希望納入更多的電動機車品牌及車型。