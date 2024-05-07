立法院國防外交委員會考察太平島延期，綠委諷「迷途知返」。立法院副院長江啟臣7日受訪說，過去多單位都曾登島考察，立院代表人民，登島宣示主權、慰勞官兵、視察防護和建設，本來就是該做的，不分藍綠。另外傳蔡英文總統有意特赦前總統陳水扁，江啟臣則說，須同步考慮司法威信和人民感受。

立院國防外交委員會召委、國民黨立委馬文君原訂16日率約20位藍白立委考察太平島，因考量到17日有重要議案要表決，擔心因天候或其他因素回不來影響表決，馬文君6日上午突然宣布延期登島，並確認延後至18日。綠委王定宇對此表示，迷途知返，知錯能改，善莫大焉，並稱誰讓國民黨突然醒過來？背後還有結構。

江啟臣7日上午視察水湳轉運中心受訪表示，捍衛國家主權不分朝野、黨派的，何況太平島本就是中華民國的領土，過去包括立委、多單位甚至總統都曾登島視察過。

江啟臣表示，過去這幾年太平島上有些建設，特別是港口的擴建，立法院編列了十幾億元經費，於今年初完工，遺憾蔡英文總統沒辦法親自落成啟用。立院代表人民，無論宣示主權、慰勞官兵、視察防護和建設，本來就是該做的，希望登島考察不要分朝野、藍綠，至於時間、方式等都是遵照國防部安排，跟委員互相協調出適當時間，大家配合好就好。

他也說，考察和登島都有意義，國防部從2011年以來都辦理南沙研習營，會登太平島，意義在教導師生了解南海，過往這些活動都很成功，國防部今年4月到7月也照舊辦，不曉得有什麼理由，國會議員去考察就要被質疑。

至於考察延期，外傳有來自外部壓力？江啟臣則說，完全沒有，以他對美方的了解，還有他本身掌握美方的訊息管道，並無任何的訊息來關心或關切所謂民代組團去太平島考察這件事情。

另，外傳蔡英文總統520卸任前有意特赦陳水扁，江啟臣表示，特赦是總統的權力，依憲法來行使，但罪行是司法問題，兩者如何處理也考驗執政者跟總統的智慧；他認為需同步考慮到司法威信和人民感受，如何行使也應說清楚講明白。