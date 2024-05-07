徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（7日）慶祝華視《天才衝衝衝》18周年。談到「綜藝教母」張小燕因徒弟黃子佼牽連，遭受網友臉書洗版、攻擊一事，徐乃麟、曾國城都深感痛心，「很多東西就是你不能夠誅九族，個人做事個人承擔嘛，小燕姐有點池魚之殃，大家因為這事忘記她對台灣電視的貢獻」，感嘆張小燕數十年來透過節目溫暖觀眾的貢獻因為他人遭到抹煞。

徐乃麟日前受邀主持醫院晚會，事後分享他與炎亞綸的合照，是否贊成他復出演藝圈？徐乃麟今表示，當然願意鼓勵每個人繼續前進，「每個人都有他的人生高低潮，碰到事情勇於面對、勇於承擔面對是我們很鼓勵的，這也沒有什麽對與錯。有很多私領域的東西，會被拿到公領域上來講，但我如果他自己處理好，那我就很鼓勵」。

談到黃子佼去年經歷＃MeToo風波，再到今年持有未成年影音等事件，徐乃麟說，凡走過必留下痕跡，「有做的事，你跑也跑不掉，真的要好好做人，因為任何事情都會留下記憶」。