科技日新月異，智慧型手機的功能也愈來愈多樣，一名女子發現很多年輕人都會使用手機的「勿擾模式」，幾乎24小時開啟，貼文上線後，釣出一票愛用者，網友紛紛表示，該功能適用於想要專注工作或下班後休息，開啟後就不會被手機通知打擾，用過的人都大讚用過就回不去了。

原PO近日於Threads指出，觀察到使用iPhone的年輕人都會開「勿擾模式」，且幾乎24小時開啟；從Apple官網可見，「勿擾模式」開啟後，可不受任何電話、簡訊或各種App通知打擾。

貼文一出隨即引發共鳴，不少人表示，想要專注在工作或下班後不想被打擾，就會開啟「勿擾模式」，更有網友讚用過就回不去了，幾乎天天都會開，使用後能提高工作效率及生活品質；也有一名網友說，曾開啟「勿擾模式」後，忘記關閉，導致任何訊息、電話都收不到，直到他打開通訊軟體才發現家人傳了好多訊息，他也因此被罵爆。

Apple官網也教用戶使用「勿擾模式」，避免漏掉重要訊息方法，開啟「勿擾模式」後，可在允許通知的欄位中找到「聯絡人」，按下「允許下列通知」，並按下方的加號加入想要的聯絡人，選擇完畢後，即便開啟勿擾模式，也不會漏掉特定聯絡人的訊息。