一名南部企業老闆在某大學擔任講師，並指導女碩士生小美外，也聘請她到公司擔任助理。未料講師卻連續8次在研究室內，強脫她上衣親吻胸部，並「喇舌」，全程遭監視器拍下。小美甚至向法官控訴講師充滿老人味「很噁心」，講師僅承認自己利用權勢摸胸及喇舌。法官依4個利用權勢猥褻罪，各處6月徒刑，另4個強制猥褻罪，合併處2年徒刑。可上訴。

根據判決書，一名南部某公司負責人，應聘到某大學擔任講師，其指導的一名碩士班女生小美，也被應聘到他的公司擔任助理，兩人在校內還共同使用一間研究室。

但是小美控訴，講師在研究室內，8度對她伸出鹹豬手猥褻，不但從後面熊抱，親吻頸部、耳朵，甚至將手伸進衣服內揉胸，氣得小美不堪受辱，報警提告。

小美描述，講師在鎖門後把她逼到牆角，並把她外衣罩衫脫掉，掀開上衣，強吻她的乳頭，甚至舌頭伸到她的嘴巴，她不斷掙扎，且講師的味道很噁心，是一種老人的味道，某次還掙脫逃出去到樓下的7-11，並跟店長講這件事情。

但是講師辯稱，他並未將小美強逼到牆角、壓制在牆上，更從未脫去她外套、親吻胸部，只有擁抱小美，親吻她的嘴巴、撫摸其胸部。

法官審理後認定，講師為滿足自己之性慾，竟利用此監督權勢關係，對女方猥褻行為，導致女方為避免遭受更大侵害，最後而放棄碩士學位，影響重大。依犯4個對受監督之人利用權勢猥褻罪，各處6月徒刑，可易科罰金。另犯4個強制猥褻罪，合併處2年徒刑。可上訴。