台北市領先其他5都，市長蔣萬安宣布今年9月起，擴大提供設籍或就學北市的112學年度入學之國中男生，免費接種HPV疫苗，以有效降低青少年6癌1病風險，估計約1萬人受惠。家長喊話中央超前部署，「不該善小而不為，高中男也該追打疫苗」。

全國家長會聯盟理事長張哲維表示，他曾是HPV感染者，幸好及早發現，腫瘤未癌化；全球目前有59國實施HPV疫苗兩性共同施打，台灣應超前部署，因一人罹癌所造成的影響，包括家庭、社會成本和國家經濟力。

張哲維強調，國中女生公費施打HPV疫苗已執行5年，男生應往前追打到現在就讀高中的學生，「否則有欠公平」。盼新的賴政府在HPV預防上有深遠思考，「這是中央該做的，一道行政命令，不用立法或修法，希望政府趕快覺醒」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會去年針對國內千名國小、國中學童家長進行線上問卷調查，發現家長對HPV認知存有性別差異。近9成家長連署，期盼中央提供國中男公費施打HPV疫苗。