高雄鳳山一所國小班級導師，今年3月遭爆涉不當體罰學生，遭數十名家長連署撤換班導，教育局7日公布調查結果確認霸凌屬實，決議解聘該名教師且1至4年內不得聘任。當初揭發霸凌案的人本教育基金會認為，該教師霸凌情節嚴重造成學生嚴重傷害，應終身解聘避免未來仍有其他學生受害。

人本基金會去年12月陸續接獲家長投訴，發現鳳山區某國小班導師涉及不當管教，除不當體罰造成學生受傷，還曾在上課過程恐嚇小孩，包含教導低年級學生「刑」字有刀，能切開身體、窗簾會吊死小孩等，也曾有學生上課過程想上廁所，卻被該教師全班公審「膀胱有問題」，造成不少學生身心靈受創。

高雄市教育局指出，此案經調查人員特聘府級專家學者協同調查，考量受害學生年紀尚小，除了律師、還有兒少精神科醫生，並依法納入「校方教師」及「家長代表」共同調查，調查委員認為，該教師的管教方式，確實有「言語霸凌」、「肢體霸凌」的長期現象，導致多位學生在身心科診斷出恐慌、做惡夢、憂鬱症等症狀，依照校園霸凌防制準則，判定該師確有霸凌事實。

教育局認為該名教師霸凌行為重大，根據《教師法》第15條第1項第3款規定應予解聘，且應議決一年至四年不得聘任，要求學校教評會應儘速依法懲處。局長謝文斌強調，一定會捍衛孩童的受教權益，並提供受害學童後續的心理輔導，同時將檢討相關校務管理人員及機制。

人本基金會認同教育局立即啟動調查並保護學生就學權益，但認為解聘教師之職責仍在學校教評會，根據過往經驗一旦進入教評會，調查小組建議的懲處結果就會被打折，解聘可能會變成停聘，只要過了風頭，老師就可以回學校繼續任教。

基金會要求，該名教師應立即解聘且終生不得聘用，避免更多學生受害，也務必嚴格監督學校務必解聘嚴重霸凌學生之老師，勿讓學校可以繼續包庇老師，同時應查處涉案學校多年來放任霸凌發生的失職的人員，包括校長、主任等，因為他們才是讓涉案教師有恃無恐地傷害學生的元兇。

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