蘆筍是春季最具代表性的蔬菜，深受許多人喜愛。對此，新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹指出，蘆筍富含抗氧化劑，能降低罹癌風險，故有抗癌蔬菜之王的美稱；亦可防止壞膽固醇堆積於血管，以及富含孕期重要營養成分葉酸，可說好處多多。不過要注意的是，腸胃潰瘍、需要低渣飲食、痛風、腎功能障礙等族群，都不適合多吃。

醫師張瑜芹在個人粉專發文表示，蘆筍不只熱量低、吃法多，營養價值也很高，並盤點以下3大好處，以供民眾參考：

1、預防癌症：蘆筍富含抗氧化劑，如視黃醇、β-胡蘿蔔素等，有助於保護細胞免受氧化損傷，進而降低罹患癌症的風險。

2、保護心血管：蘆筍中的云香素有助於抑制血小板凝聚，避免血管阻塞、預防腦出血。云香素、檞皮素、花青素都有抗氧化功能，能防止壞膽固醇堆積在血管。

3、有益孕婦、胎兒：蘆筍含有豐富的葉酸，其可預防胎兒神經管缺陷，是孕期重要的營養成分。攝入10根蘆筍，就能達到每日建議量的一半。

不過，即便蘆筍有上述好處，張瑜芹提醒，由於其高纖又富含鉀，因此，患有腸胃潰瘍、痛風、腎功能障礙等患者，以及需要低渣飲食者，都不適合多吃。

至於蘆筍的挑選與保存，根據農業部網站資料顯示，應挑選形狀挺直質地硬實、筍尖花鱗片緊密、表皮鮮亮光滑，嫩莖手折即斷，代表沒有老化。蘆筍的鮮度很快就降低，組織會纖維化而變硬，可先汆燙後過涼水，就能冷藏備用；另外，生蘆筍可用吸滿水的紙巾包住根部，直立放入冰箱，也能延長保存期限。