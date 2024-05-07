(表/蔡季伶整理)

00731黑馬竄出！5月年化配息率18%

然而，復華投信不只00929這隻金雞母會賺錢，同樣是高股息黑馬之姿的還包括復華富時高息低波（00731），2023年6月公告由年配息改為季配息，自去年至今配息三次數據平均來看，每季每單位配息最高落在1.22元，年化配息率也有7%左右，官方更預吿5月配息的數字值得存股族拍手叫好。

00731選股邏輯解密！電子科技股佔比高

仔細觀察00731成分股組成，自2018 年 4 月 12 日掛牌上市，主要追蹤「富時台灣高股息低波動指數」，由富時臺灣 50 指數、富時臺灣中型 100 指數的成分股中，選取出 40 檔波動度低、股利率高的成分股，反映市場上高股息且價格低波動的大型企業表現。

(資料來源:Bloomberg、復華投信整理)

縝密的選股邏輯特色不外乎就是「市值大、流動性高、股利率高且價格波動度低」，攤開 00731 的持股產業分布及前十大成分股資料（根據MoneyDJ）。00731主要以電子科技股為導向，以佔比10%以上的產業就包含半導體（23.17%）、其他電子（15.15%）、電子零組件（10.97%）。

雖說以電子科技股領軍，但以前十大成分股資訊分析，分別為鴻海精密（13.19%）、台達電子（8.49%）、聯華電子（7.06%）、中國信託（6.95%）、日月光投（6.35%）、中華電信（5.53%）、統一企業（4.29%）、聯詠科技（4.02%）、中國鋼鐵（3.4%）、南亞塑膠（3.35%）。前六名佔比達5%以上，也並非僅是電子科技股，涵蓋網通、金融股等。

(表/蔡季伶整理)

00731績效？網推：既穩定又會爬升

買一檔ETF不外乎就是在意到底會不會「穩定」賺錢，00731自2018年掛牌已有六年時間，根據MoneyDJ資料顯示，00731近一年的相同他資累型走勢圖，穩定的夾在臺灣高股息指數及同類型平均之間，顯示00731「低波動」的優勢。

00731主打「市值大、高股息、價格低波動且流動性佳」，成分股主要涵蓋的產業包括電腦及週邊設備、通信網路、金融類股等，非主要集中在單一暴衝型的飆產業股，好處是能分散風險，反方向思考當大盤因科技類股飆漲時，00731可能就因此與之拉開距離，因此投資前請先診斷手上金融商品的分配區間，不至於將雞蛋放在同籃子中，錯失投資良機。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。