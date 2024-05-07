台積電美國亞利桑那州AZ廠首期已延遲至2025年量產，為了因應人才短缺問題，公司鼓勵台灣工程師派駐美國，有台積電工程師在臉書社團「TSMC大小事」發文，詢問被派去美國是上上籤還是下下籤，以及如果要短派到AZ廠的技術員好嗎，引發討論，許多人則直言「收入抵不過支出，能不去就不去」。

有過來人表示，美國這裡一餐300多台幣以上，房租便宜的套房一個月三萬多台幣，一盒棉花棒要180台幣，金針菇一包要70台幣，「如果把來美國短派當成體驗人生那會很建議你來，如果是覺得會可以存一大筆錢的話，就會建議不要浪費您寶貴的時間。」

其他網友則表示，「現在來應該是短派，虧錢是一定的，就當來美國走走，轉換心態會比較快樂」、「如果是想來多賺錢的可能要三思，這裡所有的支出幾乎都是台灣的三倍」、「收入抵不過支出，能不去就不去」。

《鏡週刊》先前引述知情人士說法指出，對台積電員工來說，日本是派駐海外廠的第一志願，美國亞利桑那廠已變成屎缺，員工想去美國學習的夢都醒了，主要原因包括與台灣距離遙遠以及管理困難，加上沙漠缺水的問題，令人卻步。