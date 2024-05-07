新竹市田徑場為開放式場域，近期有跑友反應，田徑場接二連三發生竊案，錢包、鑰匙和手機都被偷，管理員甚至還說，「每天至少1起財物遭竊」。對此，新竹市體育場表示，場內已有16支監視器，將與警方會勘後，研擬增設或外推監視器，警方即日起也將編排勤務巡邏。

經常到田徑場跑步的邱姓跑友指出，新竹市田徑場改建成為開放式場域後，小偷突然變多，因為偷東西可以隨便出入，不像竹北體育場還有大門跟保全。從3月起陸續都有跑友反應手機、錢包遭竊，前天晚更有人整個包包被偷，盼相關單位重視。

遭竊跑友把衣物、零錢和手機放在包包裡，只是放在跑道起跑線邊，沒想到跑幾圈回來東西就不翼而飛，詢問管理員是否有看到遺失物，竟得到管理員回應，每天至少1起財物遭竊，已經是第10起；也有跑友最後在舊衣回收箱發現包包，但裡面的錢已全不見。

新竹市體育場說明，目前新竹市田徑場為開放式場域，便利民眾運動使用，目前已有24小時保全及16支監視器，體育場亦將與警方勘查，配合警方建議調整監視器位置，並討論能否設置警察巡邏簽到點。

新竹市警察局第二分局表示，即日起將於晚間6點至10點編排田徑場防竊巡守勤務，由東門所制服員警加強該處巡邏、盤查可疑人士，並由偵查隊便衣人員複式巡邏埋守，提醒民眾注意自身財物保管。

此外，警方已檢視田徑場現有自行裝設16隻監視器，監視範圍主要針對建築物辦公處所周邊及部分田徑場跑道，警方後續將會同相關局處現地會勘，協助監視器鏡頭外推及增設事宜，加強防範守護市民財產安全。

新竹市體育場也呼籲，體育場後續將配合警方調閱監視器並將嫌犯依竊盜罪送辦，請勿以身試法。