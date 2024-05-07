T1聯盟正在進行2023-24賽季季後賽，例行賽第2台啤永豐雲豹7日晚間要在主場，和高雄全家海神進行系列賽第2場，下午先收到好消息，聯盟公布的4月單月MVP與最佳外援，獎落雲豹後衛蔣淯安、洋將克羅馬，兩人本季二度聯手收下單月獎項。

T1聯盟表示，4月MVP入圍名單中以後場球員霸榜，包含雲豹後場靈魂蔣淯安、高錦瑋，以及台北台新戰神林秉聖、曹薰襄，還有新北中信特攻本季兼任控球重任的射手謝亞軒，數據上蔣淯安以平均每場14.9分、5.3籃板、5.6助攻、1.3抄截，加上本土最高效率值18.3的數據力壓群雄，在票選方面雖然球迷票選分數居於林秉聖和隊友高錦瑋之後，但媒體票選蔣淯安獲得近乎全數5分票的肯定，再次以高分搶下單月MVP獎項。

3月時蔣淯安因訓練中大腿拉傷，缺席3場比賽，3月球團也面臨1勝3敗困境，4月4日他重返賽場個人狂砍30分，外加5籃板、6助攻、2抄截，三分命中率高達50％，助隊取勝並賞特攻2連敗。蔣淯安4月共出賽7場，大秀各種切入與滯空能力，且總是在緊張時刻跳出來接管戰局，精彩表現值得獎項肯定。

外援部分，特攻艾德與雲豹克羅馬4月皆有精彩表現，4月20日艾德以鬼神般的演出帶領特攻逆轉比分，而克羅馬在4月14日化身得分機器，遠投近切轟下44分，寫下個人T1聯盟新高，票選方面克羅馬也擄獲大部分專業媒體，以近九成高分票擊退艾德，為自己贏得第2座單月最佳外援獎盃。

克羅馬加盟雲豹以來便以華麗單打著稱，但防守端也不負聯盟抄截王美名精準判斷球路，再一條龍完成快攻是常見的畫面！4月平均每場貢獻27.6分、6.8籃板、6.6助攻、2.4抄截，效率值高達27.6，與蔣淯安同為雲豹的安心存在。