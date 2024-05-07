第2屆台南市青年倡議論壇7日在台南二中登場，8所高中職學生關注議題觸角廣，從交通、文化到偏鄉發展，讓人驚豔；其中，為左鎮量身設計實境解謎的台南高商，關注到偏鄉困境也提出具體解決方案盼留住左鎮觀光人潮，獲評審青睞拿下第1名。

台南全國首創青年倡議論壇，將課堂學習成果延伸轉化為實務行動，關注在地公共議題並倡議，養成未來公民解決問題的能力。

土城高中學子發現安南區公車不足，提出希望能調整安南區公車路線、增加厝邊公車等訴求，學生提到該校雖是完全中學，但因交通較不便，影響學生就讀意願，希望能調整路線並增班次及推行小黃公車。學生提到，該校高中部有239人，因交通不變，有63人騎乘電動二輪車到校，但頻傳車禍，希望公車路線調整便捷學生、老人搭乘，也能帶動安南區發展。

台南女中提出透過紀念南鐵地下化，展現人文關懷。（曹婷婷攝）

台南女中學生則經由台南鐵路地下化事件，透過問券調查發現，該校有36.4％學生不了解鐵路地下化工程，高達82.6％市民認為，應對損失者及被破壞地景有紀念與感激，包含設置紀念碑、文創刊物等活動，學生強調，除了金錢補償、安置住宅，希望藉由紀念這個台南近來最大都市變遷，展現人文關懷，讓更多人對台南印象不只有古蹟、歷史與美食。

教育局長鄭新輝表示，教育局多年持續推動國中小專題探究課程，去年首屆論壇就看到學生有精彩想法，最重要的是學生們展現對城市的關懷，他也提醒學生，「不要小看自己一點想法，他日有可能成為市府政策考量方向」。

今天擔任評審的中信金融管理學院助理教授王義川提到，市府辦理這樣活動相當值得推廣，且為讓學生在參與活動過程中能夠有穩定陪伴的力量，特別邀請在地大專院校教授依據各自專長領域提供指導，過程中，不僅適時提點學生探究方向，亦能提供有效資源，減少各校團隊走冤枉路，進而協助各校團隊擬定有效策略與解方，促成公民參與城市改造，值得推薦給其他縣市參考。

教育局指出，本次參與論壇的學校拋出的議題面向各異，但不約而同表達對城市進步的期待與關注。新豐高中期待歸仁能與高鐵特區更為連結，觀光農業科技全面發展；台南二中則關注於重新形塑陣頭文化的內涵及意義，讓「眾神之都」更進化；台南一中位於古蹟景點密集區，想要串聯資源深化台南文史；肯定學生歷經8個月準備，做出非常精彩倡議。