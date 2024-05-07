刑事局7日公布今年第一季高風險業者前5名，旗下有饗A Joy、饗饗、旭集、饗食天堂等知名餐廳的「饗賓集團」以59件居冠，「World gym」、「CACO服飾」、「LiTV線上電視」及「喜樂時代影城」分列2至第5。

警方表示，業者或業者委託的系統商資料庫，可能遭駭客入侵，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，歹徒再假冒業者客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商、駭客入侵導致資料外洩」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

針對高風險業者，刑事局針對被害件數逾5件、疑似個資外洩電商，每周發函通知並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊；同時透過165各宣導管道定期公布高風險業者，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。同時，刑事局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。