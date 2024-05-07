2024年第19屆鯨神盃龍舟錦標賽4日於社子島火熱舉行，來自全台各地共計63隊的龍舟好手同場競技。現場亦貴賓雲集，台北市政府體育局局長王泓翔、台北市議員張斯綱、台北市議員陳慈慧、臺北市龍舟協會理事長陳文尚、臺北市士林區體育會理事長郭明欽及夫人陳玉華、永慶房產集團董事長孫慶餘，以及臺灣法國文化協會主任范龍弘皆親臨現場，為所有選手加油打氣。

鯨神盃龍舟錦標賽已經是台灣龍舟競賽的指標性賽事之一。回顧鯨神盃的創辦歷史，主辦單位之一的臺北市士林區體育會郭明欽理事長和夫人陳玉華功不可沒。夫妻兩人不僅挹注大量資源，更親力親為從無到有地籌辦起鯨神盃龍舟錦標賽。

經過19年不間斷的耕耘，鯨神盃龍舟錦標賽如今已成為全台龍舟好手一較高下的重要舞台。王泓翔局長致詞時也公開肯定臺北市龍舟協會和臺北市士林區體育會，多年來持續舉辦鯨神盃龍舟錦標賽，讓它成為台北市、乃至國內最重要的龍舟運動賽事之一。

鯨神盃龍舟錦標賽亦成功吸引到國際友人的參與。臺灣法國文化協會主任范龍弘特別參與第19屆鯨神盃龍舟錦標賽，除了為所有參賽選手加油，也介紹巴黎奧運的吉祥物「弗里吉」（Phryge）給大家，歡迎台灣友人7月時一起前往巴黎欣賞奧運競技、觀光旅遊。

臺灣法國文化協會主任范龍弘(左3)攜帶巴黎奧運吉祥物「弗里吉」出席鯨神盃龍舟錦標賽，為選手加油。(圖/永慶房屋提供)

郭明欽理事長致詞時分享，鯨神盃能有今天的成就，是眾多志同道合的夥伴一起攜手打拼而來，郭明欽再次感謝台北市政府、水利署、以及所有政府單位、社會賢達的支持。期待未來鯨神盃龍舟錦標賽，能夠更加壯大，並且更加國際化。

孫慶餘董事長則表示，郭明欽理事長和夫人陳玉華，在事業成功之後，投入大量心力和資源到社區事務之中，不只提倡運動風氣，更帶頭舉辦賽事活動、修建運動場地，為社區帶來正向影響，讓他非常感佩。因此永慶大力支持並贊助鯨神盃龍舟錦標賽，除了希望龍舟賽事越辦越盛大之外，更期盼臺北市士林區體育會持續壯大社會影響力，促進社會不斷向上發展。

永慶房屋魏忠浩部長也表示，身為社區好鄰居的永慶房屋，大力支持社區內大大小小的活動。只要社區有需要，永慶房屋願意贊助人力，以及帳篷等物資，幫助社區凝聚起向心力，促進友善、宜居的社區環境。

永慶房屋贊助人力、帳篷等物資，大力支持社區舉辦活動，促進友善、宜居的社區環境。(圖/永慶房屋提供)

2024年第19屆鯨神盃龍舟錦標賽分成男子組、女子組、混合組進行比賽。最終男子組由「銘傳旭源藍鯨」封王、女子組冠軍為「銘傳旭源獨角鯨」，銘傳大學勇奪男子和女子組雙料冠軍。混合組則由來自花蓮縣壽豐鄉池南部落「Zero」奪冠。

銘傳大學體育室教授、龍舟隊教練陳竑廷表示，選手雖來自不同學系，卻都眾志成城，自動自發練習不懈。成立於2019年的銘傳龍舟隊，5年內已獲獎無數，去年拿到3座冠軍，今年更已斬獲2冠，接下來將進軍台北國際龍舟賽、新北市議長盃錦標賽。

至於男女混合賽的冠軍則由池南部落的「Zero」奪得。隊長伍鴻志表示，成軍於2016年的Zero，全隊30餘名的隊員來自各行各業，靠著對龍舟的熱忱和團隊向心力，才能斬獲傑出的成績。去年Zero已在花蓮、高雄拿過冠軍，鯨神盃則為二度封王；接下來會參加新北市議長盃與花蓮縣選拔賽，更要進軍香港龍舟賽，把台灣的龍舟精神帶到世界的舞台上。