即日起至5月底，平日前往「陶板屋」消費2客套餐，即招待媽咪限定的「葡萄柚鮮蝦沙拉」。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

5月14日前到森森燒肉「台中站前秀泰店」消費指定套餐可現場抽獎，標榜獎項總價值超過100萬。（森森燒肉提供／朱世凱台北傳真）

風間餐飲集團「Ribbon醴本韓國正統燒肉」推愛是唯一套餐，犒賞媽媽味蕾，限時還有十周年感恩回饋。（風間餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

本周迎來母親節，餐飲業者看好不少家庭客都會在此時與媽媽來場約會，推出各式套餐與優惠吸引饕客上門。王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」推出用「櫻」造句表達對媽媽的感謝，有機會抽經典套餐雙人券；台中燒肉名店森森燒肉則要抽價值5880元和牛套餐；風間餐飲集團十周年舉辦感恩回饋，消費滿額享8折起優惠。

王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」即日起至母親節當天，於品牌臉書粉絲專頁活動貼文下，用「櫻」造句對媽媽的感謝再完成指定條件，5月17日有機會抽中價值1560元的經典套餐雙人券；5月20日前，再將與媽媽在「藝奇」用餐的合照，上傳至粉專指定貼文留言處，還有機會在5月27日把日本MIYAWO陶土湯鍋3L和TSUDOI黑鐵釉美濃燒花型盤抱回家；5月底前，帶媽咪到店消費2客極上或名物套餐，即招待專屬花見禮櫻之干貝最中餅一份。

「Oh my!原燒」5月11日、12日為每桌家庭留影並提供專屬相框；7月底前，內用消費還能以399元加購夢幻饕客大賞拼盤（10％服務費另計），主打澳洲和牛橫膈膜及紐西蘭牛舌；8月底前第2杯啤酒享5折；此外，5月底前平日時段，前往「陶板屋」消費2客套餐，就招待媽咪限定的葡萄柚鮮蝦沙拉。

台中燒肉名店森森燒肉，獨創模式以頂級肉品、法式甜點、五星級Buffet加上超值價格，在燒肉市場中嶄露頭角，上月底新店再插旗台中，首創「動漫森森 台中站前秀泰店」全新概念店，現在推出動漫活動，同桌全員dress code動漫角色用餐 1人享9折，3人享85折；5月14日前消費指定套餐即可現場抽獎，最大獎為價值5880元和牛套餐。

風間餐飲集團「Ribbon醴本韓國正統燒肉」即日起推出點購「愛是唯一母親節4人套餐」，即贈送松阪豬石鍋拌飯乙份，標榜全程貼心地由專人代烤，一次可吃得到厚切即薄切的和牛牛舌、和牛翼板，更吃得到醴本最為經典的水梨醃醬牛小排，及視覺味覺令人驚豔的蘋果木煙燻豬五花及伊比利豬梅花及豬肋條；本月底前，指定時段消費享8折起優惠。飲酒過量有害健康。