俄羅斯國家元首就職典禮將於今（7）日在莫斯科克里姆林宮舉行，計劃於莫斯科時間12時（台北時間17時）開始。俄羅斯衛星通訊社將對就職典禮進行現場直播。對於今年3月成功連任的普丁而言，這將是他第5次宣誓就職總統。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦憲法規定，就職儀式在前任總統就職6年期滿後或中央選舉委員會宣布選舉結果後的第30天舉行。自2000年以來，普丁的就職儀式均在5月7日舉行。

就職典禮地點設在大克里姆林宮。對普丁而言，這也是一個熟悉的地點。其前任葉爾欽曾在克里姆林大會堂（自1992年起改為：克里姆林宮國家大禮堂）就職。但2000年5月6日，在普丁首次就職典禮前夕，儀式正式移至大克宮舉行。曾有人提議在戶外舉行，但後來放棄了這一想法。

就職典禮通常在莫斯科時間中午開始，不過1991年葉爾欽10時就職倒是例外。持續時間沒有嚴格規定，2000年耗時半小時，2004年不超過20分鐘，這截至目前仍是一個紀錄。目前，俄羅斯各國家電視台為此次就職典禮預留出一個小時時間。