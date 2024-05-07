日本經典特攝影視作品《超人力霸王》系列，確定將從7月6日起在台北華山1914文創園區，舉辦日本以外史上最盛大的「超人力霸王英雄展」，除了歷年來所有作品一網打盡，兩尊全新四米高巨型雕像、重現經典場景，甚至還有互動遊戲實現大家的變身夢想，主辦單位更破天荒推出限量「無限通行證」套票，每天進場獲得正義能量不是夢。

「超人力霸王英雄展」是超人力霸王從1966年登場至今，58年以來在海外的最大規模展覽，以超大雙館空間完整呈現，完整展出及介紹從1966到2024超人氣角色和超人力霸王歷史影集、經典還原昭和時期超人六兄弟一同出現的場景外，還有超震撼4公尺高巨型超人力霸王雕像，更有日本原裝空運來台的完整拍攝戲服，可以近距離看到拍攝時所穿著的「超人力霸王拍攝戲服」、「宇宙警備隊制服」、「怪獸戲服」，展場限定的「超人見面會」更是收集合照的好時機，購買「與光相遇見面券」即可與超人互動合照。

展覽中可認識各種超人力霸王變身器並體驗變身。（野獸國提供）

此外，展區內更高度擬真還原電影、劇中經典場景，帶著大家一同進入超人打擊反派的正義宇宙，並特別展示最受歡迎的超人所使用的專屬變身器，民眾還能透過多媒體互動的遊戲裝置，學習超人力霸王的變身姿勢，變身成為超人力霸王；在本次展覽中更獨家搶先開放體驗「超人力霸王TCG卡牌遊戲」，諸多超人與經典怪獸都會在卡面中登場。

「超人力霸王英雄展」早鳥票價為「早鳥單人票」270元、「早鳥無限通行證套票（第一階段）」1390元，銷售期間為即日起至5月19日止，主辦單位更推出，在展覽三波段期間內可無限次進場觀展的「無限次通行證」，可獲得超精美專屬「宇宙警備隊單人票卡」一組（三波段共三款）；「展覽限定公仔套票」共有「Ultraman Zero 超人力霸王傑洛款」及「Ultraman Blazar 超人力霸王布雷薩款」2款全新限定公仔，更多購票相關細節與更多展覽資訊請上野獸國、時藝多媒體、超人力霸王官方臉書專頁查詢。