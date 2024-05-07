0403地震重創花蓮，持續不斷的地震造成數十棟房屋損害成為危樓，逾千戶家庭須另覓住所，永慶房產集團花蓮四品牌經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）第一時間號召32間加盟店共募得18萬元捐贈給花蓮縣縣政府作為救災使用，期望拋轉引玉帶動600位夥伴與民眾響應捐款救災。花蓮四品牌經管會更發起「受災戶守護專案」，免費為受災戶找尋新住所，不論是買房或租房一律免收仲介服務費，即日起至6月3日止，歡迎有需要民眾前往指定門市洽詢。

4月15日在花蓮縣政府舉行的捐贈儀式，由永慶房產集團花蓮四品牌經管會長劉協誠代表捐贈18萬元，花蓮縣政府副縣長顏新章代表受贈並頒發感謝狀。顏新章副縣長很感謝永慶加盟四品牌迅速捐款賑災，更發起免收服務費的買屋、租屋服務，協助受災戶能盡快安頓，不再流離所失。

針對「受災戶守護專案」，永慶加盟四品牌花蓮區共有12家門市參與，地震受災戶只要示出受災證明書，不論是要買房、租屋，都可以減免仲介服務費，活動到6月3日止，有需要的受災戶都能親洽門市人員。這12家門市為：永慶不動產花蓮吉安和平加盟店、花蓮富國加盟店、花蓮吉安建國加盟店和花蓮中山站前店，有巢氏房屋謙誠富國加盟店、花蓮國安明心加盟店、花蓮建國明心加盟店、花蓮自強酉金加盟店、花蓮明禮林森加盟店、花蓮吉安自立加盟店和花蓮東大門重慶加盟店，台慶不動產花蓮建國欣玉加盟店。

如今花蓮餘震已突破千次，嚴重影響受災民眾的生活和家園，劉協誠會長表示：「許多同仁也因地震成為受災戶，我們第一時間就提供慰問紅包，希望幫助他們度過難關。而同為受災戶，同仁們更能感同身受災民們無家可歸及無助的心情，為了幫助他們重回平穩生活，因此發起「受災戶守護專案」，用我們專業房產服務、以免收服務費的方式為他們找新家，齊心助花蓮走過重建之路。」

永慶房產集團除了提供誠實專業的房產服務，旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－也積極支持在地公益活動，花蓮區經管會去年響應捐血活動、為公益團體募款等，積極落實企業社會責任，持續傳遞正面能量給台灣社會。