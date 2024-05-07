桃園蘆竹今下午1點半又傳出大停電，包括營盤里、瓦窯里都傳出災情，台電初步調查是有民間吊車勾壞69KV輸電線路，該線路是特高壓電，導致南臨二次變電所整個停擺，影響1萬1545戶停電，該吊車非台電承包商，所屬配電饋線10饋線已於14點22分全數轉供復電，目前加緊維修中。