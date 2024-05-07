美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）出道20多年，甜姐兒形象深植人心。近日，她放上素顏的自拍照，41歲樣貌曝光，引起熱議。
安海瑟薇時常需要為工作化上大濃妝，較少以素顏的狀態現身於大眾面前。近日，安海瑟薇在社群po自拍照，她穿上一件印有 August Moon字樣的合身白T恤，對著鏡頭燦笑；值得注意的是，她卸下濃妝，露出41歲素顏，儘管臉上有些歲月的痕跡，但無損女神的地位，相當清新、甜美。
安海瑟薇曾分享保養撇步，像是以白開水取代飲料、外出搽防曬、注重皮膚保濕、每天喝兩湯匙的油、一周健身五天、飲食均衡等，用自然的方式抗老。
安海瑟薇近日和尼可拉斯葛拉辛主演電影《關於你的想法》，前陣子接受雜誌《V》訪問，自爆2000年代初期參加過一場試鏡，被要求與10位演員親熱，以測試是否有化學反應，讓她感到很噁心，但為了避免被貼上難相處的標籤，只好硬著頭皮照做。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。