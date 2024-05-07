揭東大產業園區無權使用台糖土地 環團籲市府退件中止審查

東大科技產業園區進入環評審議，監督施政聯盟等環團7日質疑開發業者在去年底就喪失台糖土地使用權，盧市府竟讓業者可補件展延至7月，痛批是「開後門」圖利廠商，呼籲市府應退件中止審查；環保局表示，目前已暫停環評審查，若業者屆期未提出補正資料或資料未符合規定，將駁回許可申請。

位於大肚山的東大科技產業園區，開發案預定地占地近30公頃，環保團體、民眾擔心變更農地不僅犧牲大片森林生態，且將惡化中市既有空汙及西屯淹水問題。因該地約8成為台糖土地，年初也曾引發居民及環團抗議，反對私人園區使用公有土地進行毫無公益性之開發，反對圖利財團。

監督施政聯盟等多個環保團體7日上午到市府廣場召開記者會。督政盟代表許心欣出示台糖去年底函吿開發業者不展延地上權協議書的公文指出，早在今年1月18日環評審查時，開發業者的地上權協議書早已逾期，即開發範圍8成以上土地已無權使用，認為該次環評應屬無效。

「不要再歹戲拖棚！」她質疑，盧市府讓業者可以再補件至7月18日，「難道要給業者特別待遇？」，讓選址不當的開發案可以一再補件到通過為止，尋求翻盤機會？督政盟主張，年初環評審查根本不應進行，且該次結論無效，要求開發單位補件更不具正當性，應立刻退件，終止環評審查程序。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會執行委員呂木蘭表示，如今夏日升溫，大肚山土壤愈來愈乾，空汙愈來愈嚴重，每逢下雨就會引來洪水滾滾，認為東大產業園區的開發只會讓環境問題更惡化；大肚山改善空汙協會監事賴怡均則說，台大公衛學院最新研究指出，居住地區的PM2.5，若30年來每立方公尺增加10微克，罹患肺腺癌的風險機率高於每天吸菸超過1包的人，東大產業園區預定地應恢復為都市綠帶。

台灣護樹協會常務理事張美惠表示，台中大肚山已過度開發，東大產業園區開發將製造更多汙染下，其中8成是台糖土地，批身為國營企業的台糖不應以獲利與圖利特定財團，犧牲台中市民生活品質與健康。

對此，經發局表示，東大科技產業園區開發案因於審議程序中才發生台糖土地契約屆期，台糖公司亦於環評第二次小組審查會表示業者已送件申請展延，因此請業者同環評補正期限於4月18日前完成，後因業者來函表示仍與台糖公司協商中，故同意補正期限展延至7月18日(環評亦同)，屆時如無法完成補正，將駁回該案申請。

環保局則表示，目前已暫停環評審查作業，若元富公司屆期未提出補正資料或補正資料未符合規定，環保局將依《環評法》第13-1條規定函請經發局駁回產業園區許可申請。