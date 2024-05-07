資深媒體人高愛倫先前跳出力挺張小燕，更分享兩人對話截圖，透露在黃子佼事件發生後，張小燕坦言很丟臉，又因張小燕表示不想公開對話，使高愛倫的行為引發討論。昨(6日)高愛倫閃電宣布再婚，與交往17年的男友吳定南結婚，她也透露到這年紀決定再次登記的主因。

昨高愛倫分享和男友交往17年，從來不曾將彼此放在第一順位，跟律師李永然、賴芳玉請益後，認為「愛的安全網」就是「就是和真正心疼自己的人牽手合法化」，先前因為網上批評崩潰時，她靜默沒多說，謝謝當時另一半安慰她，沒有多說什麼，只是提醒她：「不要再去想了，不要再難過了，不要再提醒自己了，別人沒有感情你卻一直傷心有意義嗎？」

高愛倫和另一半交往17年，昨去登記結婚。（圖／翻攝自高愛倫字裡行間三餐四季臉書）

兩人昨天攜手去登記結婚，登記完了順便去隔壁報稅，櫃台小姐提醒他們夫妻合併報稅退稅額比較高，吳定南則回兩人才剛登記，只能明年再合併一起，最後兩人一起去吃小火鍋慶祝，歷經幸福的一天，高愛倫感性謝謝另一半等她這麼久。

被問到為何要在這年紀再度走入婚姻？高愛倫說：「不登記曾是為別人蓄意保留的關係，登記是特意當機立斷的自保選擇，凡事，只要『好』就是『對』，不管是蓄意不管是特意」，兩人的好友更表示：「定南大哥我覺得你真的很偉大，其實婚姻的正名才是你們真正自由的開始....一切機緣都是最美的轉變」，李艷秋也獻祝福：「恭喜愛倫賀喜定南，參加過星光奪目的婚禮，我壓根兒沒想過你們17年沒登記，185是我見過最善於等待的人，愛倫不必饒過自己，就該因快樂而微笑了。看到兩位白髮老友攜手從中年邁向初老，眼淚都要掉下來了」。