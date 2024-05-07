玉山金控主要子公司表現亦相當亮眼。其中，玉山銀行累計稅後盈餘達72.6億元，較去年同期增加4.33%；而玉山證券則實現6.4億元盈餘，較去年同期暴增79.64%。此外，玉山創投亦實現2.7億元盈餘。

今年玉山私人銀行迎來創立8周年，為慶祝該里程碑，該行於5月2日與英國國家藝廊及奇美博物館合作，舉辦了一場盛大的玉山VIP藝術饗宴。英國國家藝廊是世界上最偉大的博物館之一，此次展覽是該館開館200年來首次來台，展出包括文藝復興大師「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨匠「梵谷」等經典藝術作品，共計52幅真跡，橫跨400年的西方藝術史。

玉山私人銀行致力於為客戶提供全面性資產規畫及解決方案，包括個人、家族和企業的財富管理、企業金流和跨境平台服務。該行為高資產客戶提供專屬的顧問團隊，包括產品、稅務和信託專家，並結合外部會計師和法律事務所，深入了解客戶需求，從資產保值、增值和傳承到解決企業金流管理等問題，提供全方位的解決方案。