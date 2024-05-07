玉山金控旗下主要子公司表現亦相當可觀，其中，玉山銀行稅後淨利達56.4億元，成長2.6%；證券淨利為4.6億元，創投淨利則為2.4億元，顯示各子公司的獲利能力良好。

在收入方面，本季淨手續費收入為62.4億元，為單季新高，年增26.2%。其中，財富管理淨手續費收入達29.8億元，同樣創下單季新高，增長34.7%。信用卡淨手續費收入為17.6億元，年成長7.1%，反映出持續增長的信用卡使用量。

在放款業務方面，受惠於台灣經濟的穩健發展，玉山金控淨利息收入較去年同期成長18%，企業放款及個人放款分別成長8.6%和10.5%。此外，玉山海外分、子行獲利亦呈現良好增長，貢獻銀行淨利達34.8%。玉山擴大海外服務網絡，多倫多分行已經獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立；馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕；此外，並規畫申設熊本出張所(支行)，搭配福岡分行就近服務台積電及台商供應鏈。

玉山金控亦積極推動數位化轉型，新一代「e指申請平台」為顧客提供更便捷的金融服務。此外，該金控也重視永續發展，今年更發行了國內首檔將資金用於生物多樣性的永續債券，並擁有數項國際媒體最高肯定。

展望2024年，玉山金控將繼續深化海外布局，聚焦高資產客戶服務，並致力擴大永續金融的影響力，為各方創造更大的價值。