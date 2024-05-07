輝達(Nvidia)作為新投資人，也在該C輪融資中做出貢獻，現有投資人微軟也有新投資。

新一輪融資讓Wayve籌集到略高於13億美元資金，為至今以來對英國AI新創最大筆的投資。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)則盛讚該輪融資，證明英國在此一領域的領導地位。

Wayve成立於2017年，主要是在自動駕駛技術中使用了AI，能夠在不遵循嚴格模式或規則的情況下，為車輛導航，例如能預測駕駛員、行人或環境的意外行為。

Wayve執行長Alex Kendall說，這將加速讓汽車製造商從輔助駕駛過渡到自動駕駛。他說，作為先進駕駛輔助系統(ADAS)的一部分，該公司的技術已經整合到六種車輛平台，包括捷豹的I-PACE和福特野馬MachE等電動車。且Wayve的AI將透過無線軟體來更新和升級。

目前自駕技術的進展出現困難，主要是自駕軟體系統無法像人類一樣，能快速評估和預測風險，特別是遭遇意外事件或緊急狀況之時。由於這樣的技術挑戰相當大，因此對自駕新創的重大投資越來越少。

Wayve總裁Erez Dagan說，該公司的技術是建立在駕駛知識的歸納和一般化，從一個場景擴展到另一場景，因為(系統)不可能將自駕車必須可靠處理的每一種場景都包含在內。

他說：「透過發揮AI的原始能力，我們可以建構一個實體AI系統，該系統能從現實世界和合成數據當中學習，並以超越人類編程(programming)的速度來處理邊緣情況」。