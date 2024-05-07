韓國男團BTOB成員陸星材自2012年出道以來，擁有〈Missing You〉、〈Beautiful Pain〉、〈Only one for me〉等夯曲深獲KPOP迷的喜愛，除了團體活動外，他也以演員身份活躍在演藝圈，參與了《Who Are You—學校2015》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《雙甲路邊攤》、《金湯匙》等熱門作品，展現了他的演技，他也將獻出出道以來的個人見面會初體驗。

陸星材將在5月9日推出首張個人單曲專輯《EXHIBITION：Look Closely》，這次專輯揭示了一個全新的自我面貌，挑戰了以往不同的音樂風格，希望呈現出與在BTOB中擔任主唱截然不同的聲音，更將難度更高的曲風融入專輯之中，他坦言過去12年最遺憾的事是未曾舉辦過個人粉絲見面會或演唱會，好消息是隨著新專輯的發行，終於有機會與粉絲更親密的互動。

陸星材在今年3月還開設了個人YouTube頻道「Yook Can Do It」，希望藉由各式各樣的影片與粉絲進行深度交流。最近一段影片中，陸星材負責照顧團員昌燮的小獵犬Guri，沒想到一開始Guri不受控，但陸靈機一動以模仿昌燮的聲音竟也讓Guri真的乖乖聽話，讓網友們對於陸的機智佩服不已。

「陸星材個人展：Look Closely(1995年作)」台北站將於6月1日（六）晚間6點在台北國際會議中心（ TICC）舉行，票價為新台幣5200 ／4600／4000／3200元等四種，5月11日（六）於年代售票系統與各大便利商店全面啟售，更多詳情可洽主辦單位叁人行文娛 SRX ENTERTAINMENT官方臉書。