韓國男團BTOB成員陸星材自2012年出道以來,擁有〈Missing You〉、〈Beautiful Pain〉、〈Only one for me〉等夯曲深獲KPOP迷的喜愛,除了團體活動外,他也以演員身份活躍在演藝圈,參與了《Who Are You—學校2015》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《雙甲路邊攤》、《金湯匙》等熱門作品,展現了他的演技,他也將獻出出道以來的個人見面會初體驗。

陸星材將在5月9日推出首張個人單曲專輯《EXHIBITION:Look Closely》,這次專輯揭示了一個全新的自我面貌,挑戰了以往不同的音樂風格,希望呈現出與在BTOB中擔任主唱截然不同的聲音,更將難度更高的曲風融入專輯之中,他坦言過去12年最遺憾的事是未曾舉辦過個人粉絲見面會或演唱會,好消息是隨著新專輯的發行,終於有機會與粉絲更親密的互動。

陸星材在今年3月還開設了個人YouTube頻道「Yook Can Do It」,希望藉由各式各樣的影片與粉絲進行深度交流。最近一段影片中,陸星材負責照顧團員昌燮的小獵犬Guri,沒想到一開始Guri不受控,但陸靈機一動以模仿昌燮的聲音竟也讓Guri真的乖乖聽話,讓網友們對於陸的機智佩服不已。

「陸星材個人展:Look Closely(1995年作)」台北站將於6月1日(六)晚間6點在台北國際會議中心( TICC)舉行,票價為新台幣5200 /4600/4000/3200元等四種,5月11日(六)於年代售票系統與各大便利商店全面啟售,更多詳情可洽主辦單位叁人行文娛 SRX ENTERTAINMENT官方臉書。