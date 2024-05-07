社群軟體LINE可利用「@All」功能，讓群組中所有成員收到通知，然而有網友抱怨「@All」功能被濫用，明明是不重要的事情，卻總有人在公司LINE群組標記@All，關靜音也擋不住，覺得被打擾。其實，標註提醒的功能可以關閉，只需要3步驟。

一名網友昨天在PTT發文，怒批「一直在公司群組@All爽了沒」，指出並不是多重要的事，卻一直有人在公司LINE群組標記@All，他手機都已經關靜音，不想被打擾，卻還是不斷看到自己被標記。原PO直言，如果是重要的事情標記@All就算了，但卻不是，好奇一直在公司群組標記@ALL的都是什麼人？

話題一出引起眾多網友共鳴，紛紛留言，「上周才看到有人抱怨公司新人一直用@All問問題，有夠煩」、「長官啊，一定要大家都看到他講話」、「喜歡刷存在感的人」、「我也很討厭這功能，超吵」、「真的很煩，尤其我戴耳機還會一直唸」、「有要事OK，廢話那種真的會怒」、「這個靜音也擋不住啊，還是會跳通知」；也有人表示「封鎖，要上班再解除」、「為了應付這種人，只能關掉標註提醒」。

把「標註提醒」關掉，當群組標記@ALL時，就不會跳出通知干擾。（翻攝自LINE App）

目前LINE並沒有將「@All」功能關閉的方法，如果不想被打擾，手機版可以關閉「標註提醒」功能，步驟為在LIEN App點選「主頁」→點右上角的「設定」→選「提醒」→關閉「標註提醒」；電腦版則是點選左下角的「設定」→選「提醒」→取消勾選「有人標註我時提醒」。其中電腦版可設定「關鍵字提醒」，在「設定」頁面，選「聊天」，點擊「新增關鍵字」，可新增20組，當收到有關鍵字的訊息，就會挑出藍字通知。