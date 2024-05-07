昨（6）日上午9時左右66歲卓姓婦人騎機車行經新北市鶯歌區中正一路，不明原因向左偏移，後方機車35歲顏姓騎士閃避不及，與卓婦機車擦撞，雙雙倒地，顏男多處擦傷送往恩主公醫院，無生命危險；卓婦肋骨骨折、頭部嚴重外傷，送往亞東醫院急救，不幸仍於晚間宣告急救無效。
事發後三峽警分局交通分隊派員到場交通管制，並對事故現場繪製、拍照及通知鑑識人員到場採證，雙方酒測值均為零，警方已調閱監視器及行車紀錄器，釐清事故發生經過情形。
昨（6）日上午9時左右66歲卓姓婦人騎機車行經新北市鶯歌區中正一路，不明原因向左偏移，後方機車35歲顏姓騎士閃避不及，與卓婦機車擦撞，雙雙倒地，顏男多處擦傷送往恩主公醫院，無生命危險；卓婦肋骨骨折、頭部嚴重外傷，送往亞東醫院急救，不幸仍於晚間宣告急救無效。
事發後三峽警分局交通分隊派員到場交通管制，並對事故現場繪製、拍照及通知鑑識人員到場採證，雙方酒測值均為零，警方已調閱監視器及行車紀錄器，釐清事故發生經過情形。
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