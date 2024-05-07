吳東諺在民視8點檔《愛的榮耀》飾演的蔡大貴是「麻煩製造機」，頻頻出難題給蔡家添麻煩，日前播出他酒後撞到林小樓，因為良心不安，待在對方女兒黃佳怡（吳鈺萱飾演）身邊陪伴，兩人因此產生愛的火花。吳東諺表示，蔡大貴真的艷福不淺，擁有的女人好多，而現實中的老婆白家綺對他的親密戲不擔心，反而比較擔心他戲中被毆打，看到他被揍或是被懲罰，就會傳訊息「老公辛苦了」關心。他自己則是拜託觀眾對這角色「鞭小力一點」。

吳東諺表示，之前和吳鈺萱都沒有對到戲，這次《愛的榮耀》算是第一次合作，但也因為彼此不熟的「陌生感」，剛好符合劇情，從不認識到漸漸熟悉，慢慢培養出感情，合作下來也發現蠻自然的，不用刻意裝熟，有點距離又有點熟悉。

吳鈺萱飾演黃文星的妹妹。（民視提供）

吳鈺萱則再次飾演護理師，而且是個性浪漫天真的護理師，對於每天來醫院守候媽媽的肇事者吳東諺，竟然還覺得他是人帥心善的歐巴，沒料到他會是撞傷媽媽的人，還一直感激對方；她擔心天真黃佳怡，最後發現，眼前細心照顧媽媽的吳東諺是肇事兇手時，她該如何面對，她說：「幸好自己平常很理性，不是屬於戀愛腦」。

吳鈺萱表示，飾演她哥哥的黃文星會在私底下給予表演的建議，也會主動跟她聊天，讓彼此的角色更鮮明立體，從小羨慕別人有哥哥保護的她，開心直呼「我現在也有哥哥罩」，算是圓了當妹妹的夢。