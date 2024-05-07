不要躲浴室！台中市西屯區福瑞街上某社區，今（7日）凌晨發生嚴重火警，游姓父親為了救小女兒衝回火場，被發現時2人倒臥浴室雙亡，釀成一家四口2死2傷悲劇。對此，消防署提醒民眾火災發生時，千萬不要躲浴室，濃煙為火場頭號殺手，而浴室門與天花板多為塑膠材質、且門下方可通風、無法阻絕濃煙，容易造成傷亡。

火災逃生避難流程。( 翻攝消防署臉書 )

火災發生時，究竟該如何應變才能保障自己與家人的生命安全呢？消防署表示，火災發生時，千萬不要躲浴室內，濃煙為火場頭號殺手，而浴室門與天花板多為塑膠材質、不耐高溫，且門下方可通風、無法阻絕濃煙，容易造成人命傷亡。

另外，不要搭乘電梯，由於火災發生後，火煙熱會迅速向上竄升，若搭乘電梯避難，會讓自己陷入如煙囪般的電梯井中；這時需往反方向，也就是向下逃生；但若該路徑無法安全避難，則應在相對安全空間等待救援。

消防署呼籲民眾，安全逃生環境由平時做起，並列出以下3點建議

1. 裝置住宅用火災警報器

住宅為休息睡眠處所，住警器可以24小時全年無休偵測火災，即時發出警報聲響，以利掌握關鍵黃金時間，即早應變避難逃生。

2. 建構防火環境

改善家中隔間及牆壁防火性，及減少可燃物堆積，可延緩火勢及爭取更多避難時間。

3. 檢視家庭逃生規劃

檢視家中是否有2個不同方向逃生出口，或是具有耐燃或防火時效之相對安全空間，規劃火災時可退往待救求援。